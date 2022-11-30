Власти Ирана разграбляют ресурсы Южного Азербайджана

Иран стремится подвергнуть азербайджанцев в стране персизации.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал эксперт Саттар Севгин в ходе выступления в Баку на общественной дискуссии, посвященной проблеме осушения озера Урмия.

Он отметил, что иранский режим грабит недра Южного Азербайджана. "Производственные предприятия открываются в основном в регионах, где проживает персоязычное население. Цель этого состоит в том, чтобы вынудить азербайджанцев уехать в другие регионы страны для поиска работы. Осушение озера Урмия также является неотъемлемой частью политики по вытеснению азербайджанцев", - сказал Севгин.

По его словам, озеро Урмия высыхает в результате безразличного отношения иранских властей к природе Южного Азербайджана. Несмотря на неоднократные акции протеста по поводу осушения озера Урмия в стране и за ее пределами, в том числе перед посольством Ирана в Баку, правительство Ирана до сих пор не приняло никаких серьезных мер.

Севгин сказал, что со стороны официального Тегерана эти люди подвергаются политическим и физическим преследованиям, арестам, применяются различные пытки, чтобы запугать активистов.

По его словам, иранские власти, эксплуатируя наземные и подземные ресурсы Южного Азербайджана, используют прибыль от них на благоустройство и развитие других провинций страны.

"Иран завидует развитию Азербайджана. И в оккупации Карабаха так же была "рука" Ирана", - добавил Севгин.