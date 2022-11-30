Провокация посольства Германии в Азербайджане

Посольство Германии совместно с представительством Европейского союза в Азербайджане планируют организовать кинопоказ антитурецкой картины "Разлученные сестры".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации дипломатического ведомства Германии на странице в Facebook.

Согласно информации, данный фильм не был показан в кинотеатрах в рамках кинофестиваля, организованного представительством Европейского союза в Азербайджане. Данная картина совместного производства Германии и Греции фактически носит антитурецкий характер и пропагандирует идеи боевиков террористической организации YPG/PKK.

Главная героиня фильма - молодая девушка по имени Ройда, которую в детстве разлучили с матерью и сестрой Дилан. Ройда служит в Бундесфере, а ее родные вернулись в Ирак. И вот она решила отправиться на поиски сестры и узнала, что та вступила в ряды террористической организации YPG/PKK.

Несмотря на то, что кинотеатры отказались демонстрировать антитурецкую картину, посольство Германии совместно с представительством Европейского союза в Азербайджане не успокоились и запланировали показ на 5 декабря 2022 года в 19:00 в Landmark lll в CineClub. При этом, фильм планируют показать на немецком языке с английскими субтитрами.

Фильм о YPG/PKK - открытая пропаганда терроризма и является шагом против братской Турции. Поэтому показ подобного фильма на территории Азербайджана недопустим.