В Азербайджане произошло землетрясение

В Геранбое произошло землетрясение.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, в 16:50 по местному времени в Геранбойском районе в 29 км к юго-востоку от станции "Гянджа" было зафиксировано землетрясение.

Магнитуда землетрясения составила 3,8, очаг залегал на глубине 20 км.