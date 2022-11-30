https://news.day.az/society/1515680.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Геранбое произошло землетрясение.
Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, в 16:50 по местному времени в Геранбойском районе в 29 км к юго-востоку от станции "Гянджа" было зафиксировано землетрясение.
Магнитуда землетрясения составила 3,8, очаг залегал на глубине 20 км.
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