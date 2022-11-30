https://news.day.az/society/1515706.html Утвержден генплан развития города Геранбой до 2039 г.
Утвержден генплан развития города Геранбой до 2039 г.
Утвержден генеральный план развития города Геранбой.
Как сообщает в среду Day.Az, соответствующее постановление принял Кабинет министров Азербайджана.
Генеральный план города Геранбой, разработанный по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, охватывает период до 2039 года.
Генплан охватывает вопросы жилого фонда городского населения, территорий под объекты социального и культурно-бытового обслуживания с сохранением принципа защиты природного ландшафта, расширения систем транспортного и инженерно-коммуникационного обеспечения, составляющих инфраструктуру города.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре