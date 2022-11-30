Утвержден генплан развития города Геранбой до 2039 г.

Утвержден генеральный план развития города Геранбой.

Как сообщает в среду Day.Az, соответствующее постановление принял Кабинет министров Азербайджана.

Генеральный план города Геранбой, разработанный по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, охватывает период до 2039 года.

Генплан охватывает вопросы жилого фонда городского населения, территорий под объекты социального и культурно-бытового обслуживания с сохранением принципа защиты природного ландшафта, расширения систем транспортного и инженерно-коммуникационного обеспечения, составляющих инфраструктуру города.