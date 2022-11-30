В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 49 случаев заражения коронавирусом, 50 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

2 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824 337 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 814 103 человека вылечились, 9 980 скончались, число активных больных - 254.

За прошедшие сутки проведено 1784 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 375 442 теста.