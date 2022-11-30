https://news.day.az/society/1515718.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено еще 49 случаев заражения коронавирусом, 50 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
2 пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824 337 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 814 103 человека вылечились, 9 980 скончались, число активных больных - 254.
За прошедшие сутки проведено 1784 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 375 442 теста.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре