В Баку прошла акция протеста против демонстрации антитурецкого фильма

В Баку перед Landmark прошла акция протеста из-за запланированного показа антитурецкого фильма "Разлученные сестры" (Sisters Apart) производства Германии и Греции.

Как сообщает Day.Az, перед зданием собрались недовольные запланированным показом фильма жители столицы.

Они продемонстрировали поддержку Турции и скандировали лозунги "Конец террору!", "Да здравствует Азербайджан, Турция!"

В ходе акции не было допущено грубых нарушений общественного порядка.

Ранее, посольство Германии совместно с представительством Европейского союза в Азербайджане объявило о планах организации кинопоказа антитурецкой картины "Разлученные сестры". Данная картина совместного производства Германии и Греции фактически носит антитурецкий характер и пропагандирует идеи боевиков террористической организации YPG/PKK.