В мире темноты. Как живется незрячим людям в Азербайджане

На улицах городов Азербайджана не часто можно встретить людей с ограниченными возможностями зрения. Дело вовсе не в том, что у нас в стране их мало, а все потому, что для этих людей не создано достаточных условий.

Как живется людям с ограниченными возможностями зрения в Азербайджане? История героя, который живет полной жизнью, несмотря на свой недуг, и отношению общества.

Эльчина Аббасова можно встретить на площади Фонтанов в Баку, где он каждый день продает необычные цветы. Он вяжет их сам, крючком, из ярких ниток - но при этом не знает, какого цвета получаются его изделия. Эльчин - незрячий.

Он потерял зрение в раннем детстве: травма глаз обернулась слепотой и стала большим потрясением для пятилетнего ребенка. Вязание и продажа цветов стали единственным способом для Эльчина заработать на жизнь.

Сегодня в Азербайджане живет около 50000 инвалидов по зрению, но точных данных не имеет ни национальный комитет статистики, ни министерство труда и социальной защиты, ни профильные организации, объединяющие людей с ограниченными возможностями.

"В последние годы статистика не ведется, так как, из-за неправильно поставленного диагноза невозможно определить точное количество", - говорит Рейхан Джафарова, заместитель председателя Общества инвалидов по зрению Азербайджана.

Сами люди с ограниченными возможностями зрения остаются невидимыми для государства: для них создано слишком мало условий, им сложно (а часто невозможно) учиться и работать, но самой большой проблемой эти люди называют отношение других к себе.

Интервью с Эльчином сулило определенные сложности - меня предупреждали, что он иногда может быть излишне агрессивным. Винить его было бы неверно - учитывая, что большую часть жизни он был вынужден выслушивать насмешки, издевательства. Были и такие, кто твердил, что Эльчин просто притворяется.

Однако на деле получилось все иначе - я не увидела ничего кроме доброжелательного отношения к себе. Это еще больше расположило к спокойной, доверительной беседе.

Эльчину 40 лет, но вязать он умеет с 11 лет, его научили сестры. Позже, детское хобби стало делом жизни.

"Я всю жизнь хотел быть самостоятельным," - говорит Эльчин. Эта потребность возникла у него, когда он понял, что отец его стесняется и прячет, когда в дом приходят гости.

"Я чувствовал, что он хотел меня спрятать от всех, - говорит Эльчин. - Каждый раз, когда люди меня видели, я волновался."

Возможностей для самостоятельной работы у него было немного. В родном регионе, Лерике, он не мог закончить даже школу. Много лет Эльчин ездил в Баку покупать посуду на рынке, которую потом продавал у себя в деревне.

Вязать и продавать цветы он начал не так давно после того, как закончил курсы в Центре профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными возможностями.

Теперь продажа вязаных цветов позволяет ему покрывать базовые потребности. Это важно как для него, так и для его отца.

"Только спустя годы я почувствовал радость отца. Он радовался тому, что я уже крепко стою на своих ногах и ни от кого не завишу," - говорит Эльчин - и впервые за весь разговор улыбается.

Рейхан Джафарова, говорит, что найти себя везет не каждому человеку с инвалидностью. У них очень мало возможностей для получения профессии.

"Люди с ограниченными возможностями зрения часто заканчивают педагогические учреждения, но к сожалению, по специальности работу найти не могут", - говорит Джафарова.

Некоторые из них успешно переквалифицируются. Например, в Медицинском колледже в Баку есть факультет "Спортивного и лечебного массажа" для инвалидов по зрению. Ежегодно он может принять на обучение до 20 желающих.

"Проблема, не только в ВУЗах, но и в недоступности школ и садиков для незрячих детей. В таких заведениях не рискуют брать незрячих детей, поскольку за ними нужен особый уход", - отмечает Джафарова.

"Многие люди обращаются в наше общество по вопросом оказания медицинской помощи и увеличения пособия. Эти и другие запросы мы направляем в соответствующие госорганы," - говорит она.

В последние годы в стране открыли несколько специализированных заведений для незрячих.

Например, в 2018 году в столице был открыт реабилитационный центр для слепых и слабовидящих детей и подростков, также функционируют школа-интернат №5 и 11-летняя музыкальная школа №38 для детей инвалидов по зрению.

Информационно-ресурсные центры для людей с нарушениями зрения существуют в Евлахе, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Сумгайыте. В центрах предоставляется социальная реабилитация людям с нарушениями зрения. Любой кому нужна помощь может обратиться в центр.

В столице Азербайджана наблюдается наличие звуковых светофоров, желтых ограничительных полос, информационных панелей, но, к сожалению, в регионах практически нет такой инфраструктуры.

Дорожно-транспортная система не приспособлена, на автобусных остановках не налажено звуковое оповещение о направлении маршрута и номере приближающегося транспорта, в автобусах не озвучиваются остановки.

Сами незрячие люди говорят, что, кроме ограниченных возможностей, их больше всего огорчает отношение общества к инвалидности.

Незрячих задевает, когда их называют "слепой". Чаще всего, люди пытаются навязать помощь, даже не спросив нужна ли она?

Эльчин говорит, что у него был случай, когда ему предложила помощь женщина и в ту же минуту подошел мужчина, который просто таким образом хотел познакомиться с ней.

"В мире темноты существует много сложностей, но для меня светом являются понимающие люди", - говорит он.