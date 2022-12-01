На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении м/ст "20 Января";
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении м/ст "20 Января";
5. Улица Кероглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбейли в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
6. Улица Микаила Алиева, начиная с НПЗ в сторону м/ст "Кероглу" (до круга);
7. Проспект Микаила Усейнова, напротив площади Флага, в направлении круга Азнефть;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица Бакиханова, начиная с пересечения с проспектом Иншаатчылар в сторону парка Деде Горгуд;
10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
11. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Проспект Бабека, в направлении центра;
13. Проспект Гара Гараева, от м/ст "Гара Гараев" в направлении м/ст "Кероглу";
14. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
15. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении м/ст "Кероглу".
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