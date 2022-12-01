https://news.day.az/society/1515784.html В Баку наблюдаются задержки в движении почти 200 автобусов
В Баку наблюдаются задержки в движении почти 200 автобусов
По данным Единой диспетчерской службы, сегодня утром в интервале движения 194 автобусов на 60 регулярных маршрутных линиях наблюдаются задержки из-за интенсивности движения в различных районах столицы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
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