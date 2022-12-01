Какой будет погода в Азербайджане в декабре?

Объявлен прогноз погоды на декабрь.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы, среднемесячная температура воздуха в декабре ожидается близкой к климатической норме.

Количество месячных осадков в основном будет близко к климатической норме, а в некоторых районах может быть несколько больше.

Ожидается, что в начале декабря погодные условия будут нестабильными, временами ожидаются осадки, в горах и предгорьях выпадет снег, погода будет холодной, температура опустится на 1-3 градуса ниже климатической нормы.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается в пределах 5-8 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 4-8 градусов, днем - 8-11 градусов тепла, а в некоторые дни - до 13 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, а местами чуть выше нее (норма 24-34 мм).