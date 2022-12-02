Какой будет погода в Азербайджане в декабре?

Среднемесячная температура воздуха в декабре в Азербайджане будет близкой к климатической норме, местами несколько превышать ее, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ожидается, что в начале декабря погода будет неустойчивой, с периодическими осадками, в горах и предгорьях возможен снег, температура будет ниже климатической нормы на 1-3 градуса.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха днем составит 5-8 градусов тепла. Ночью ожидаются 4-8, днем - 8-11 градусов тепла, в некоторые дни 13 градусов тепла. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 24-34 мм), местами несколько превышать ее.

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской Автономной Республике днем ожидается на уровне от 0 до 3 градусов тепла. Ночью температура воздуха ожидается на уровне от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в некоторые дни - 5-10 градусов мороза, днем - 5-10, в некоторые дни - до 13 градусов тепла. Объем месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 14-35 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском, Дашкесанском, Гедабейском районах среднемесячная температура воздуха ожидается днем на уровне от 0 до 3 градусов тепла. Ночью температура воздуха ожидается на уровне от 2 до 3 градусов тепла, в некоторые дни - 5-10 градусов мороза, в высокогорье - 10-15 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла, в некоторые дни -до 3 градусов мороза, что находится в пределах климатической нормы,. Объем месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 27-53 мм).

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах среднемесячная температура воздуха ожидается днем на уровне 3-6 градусов тепла. Ночью температура воздуха ожидается на уровне от 0 до 5 градусов тепла, в некоторые дни 0-4 градуса мороза, днем - 5-10 градусов тепла, в некоторые дни до 13 градусов тепла. Объем месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 13-32 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах среднемесячная температура воздуха ожидается днем на уровне 2-5 градусов тепла. Ночью будет от 0 до 5 градусов тепла, в отдельные дни - 3-8 градусов мороза, в высокогорных районах - 9-14 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла, что близко к климатической норме. Объем месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 24-48 мм), местами несколько превышать ее.

В Мингячевирском, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается днем на уровне 5-7 градусов тепла, что находится в пределах климатической нормы. Ночью температура воздуха составит 3-8 градусов тепла, в некоторые дни - 0-3 градуса мороза, днем - 8-13 градусов тепла. Объем месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 19-32 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 4-8 градусов тепла. Ночью - 3-8 градусов тепла, в некоторые дни - около 0 градусов, в горах - 5-10 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла, в некоторые дни - до 13 градусов тепла. Объем месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 46-106 мм), местами несколько превышать ее.