Страшная трагедия в Азербайджане

Около 22 часов 2 декабря в районе села Таталлар Бейлаганского района Фуад Джалилзаде 1995 года рождения был задержан по подозрению в убийстве 4 членов одной семьи на почве вражды.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

По данному факту в прокуратуре Бейлаганского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

В настоящее время расследование продолжается.