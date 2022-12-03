https://news.day.az/society/1516360.html Страшная трагедия в Азербайджане - убиты 4 члена одной семьи
Страшная трагедия в Азербайджане - убиты 4 члена одной семьи
Около 22 часов 2 декабря в районе села Таталлар Бейлаганского района Фуад Джалилзаде 1995 года рождения был задержан по подозрению в убийстве 4 членов одной семьи на почве вражды.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
По данному факту в прокуратуре Бейлаганского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.
В настоящее время расследование продолжается.
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