https://news.day.az/society/1516746.html Вынесен приговор по делу об убийстве 4 членов семьи в Бейлагане
Вынесен приговор по делу об убийстве 4 членов семьи в Бейлагане
Рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Фуада Джалилзаде, обвиняемого в убийстве 4 членов семьи в Бейлагане.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
Инцидент произошел 2 декабря в селе Таталылар.
Согласно информации, Ф.Джалилзаде застрелил из огнестрельного оружия соседей Надира и Тергюль Гулиевых, их сыновей Амина и Хаяла.
Фуаду Джалилзаде предъявлено обвинение по статье 120.2.7 (убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса.
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