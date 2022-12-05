Вынесен приговор по делу об убийстве 4 членов семьи в Бейлагане

Рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Фуада Джалилзаде, обвиняемого в убийстве 4 членов семьи в Бейлагане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Инцидент произошел 2 декабря в селе Таталылар.

Согласно информации, Ф.Джалилзаде застрелил из огнестрельного оружия соседей Надира и Тергюль Гулиевых, их сыновей Амина и Хаяла.

Фуаду Джалилзаде предъявлено обвинение по статье 120.2.7 (убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса.