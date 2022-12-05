Шокирующее признание доставленной из Сирии в Азербайджан девочки

В рамках работы по репатриации, проводимой правительством Азербайджана, из Сирии в нашу страну были возвращены еще 16 граждан - три женщины и 13 детей.

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и соцзащиты населения обеспечило прием репатриантов и их размещение в учреждении соцобслуживания.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью ведомства, размещенным там лицам была оказана первичная помощь, начаты мероприятия по социальной реабилитации.

Одна из репатриированных девочек рассказала об ужасах, с которыми ей пришлось столкнуться в Сирии:

"Отчим сказал, чтобы мы поехали в Турцию. Когда мы вышли из автобуса, везде были вооруженные люди. На вопрос о том, что происходит, мне ответили, что мы в Сирии. Мы неоднократно пытались вернуться, но нам не разрешили. К нам даже хотели приставить охрану, чтобы мама не сбежала. Моего отчима не было с нами, его задержали. После этого моя мама приняла решение сбежать".

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