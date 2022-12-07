https://news.day.az/society/1517335.html Поножовщина в Баку - есть пострадавший
Поножовщина в Баку - есть пострадавший
В Сабунчинском районе Баку произошел инцидент с поножовщиной.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано в поселке Бакиханов.
По сообщению, Мамедов Эльвин Сулейман оглу 1990 года рождения, паркуя во дворе жилого дома свой автомобиль, вступил в ссору с соседом.
Сосед потребовал, чтобы он парковал машину в другом месте. В итоге Э.Мамедов получил ножевое ранение.
Раненый госпитализирован.
По данному факту 13-м отделением полиции Сабунчинского районного управления полиции проводится расследование.
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