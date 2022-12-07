Поножовщина в Баку
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В Сабунчинском районе Баку произошел инцидент с поножовщиной.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано в поселке Бакиханов.

По сообщению, Мамедов Эльвин Сулейман оглу 1990 года рождения, паркуя во дворе жилого дома свой автомобиль, вступил в ссору с соседом.

Сосед потребовал, чтобы он парковал машину в другом месте. В итоге Э.Мамедов получил ножевое ранение.

Раненый госпитализирован.

По данному факту 13-м отделением полиции Сабунчинского районного управления полиции проводится расследование.