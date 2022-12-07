https://news.day.az/society/1517347.html ГПС Азербайджана о выстрелившем в себя военнослужащем
ГПС Азербайджана о выстрелившем в себя военнослужащем
Госпогранслужба Азербайджана распространила информацию о выстрелившем в себя военнослужащем.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Госпогранслужбу, военнослужащий срочной службы пограничных войск Государственной пограничной службы рядовой Нуриев Кянан Хафиз оглу, лечение которого с 30 ноября 2022 года продолжалось в центральной клинике Гянджи, несмотря на усилия врачей, скончался 6 декабря 2022 года в больнице.
"Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении.
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