Приложение m10 создает новые возможности для своих пользователей. Теперь в сети маркетов "Bravo" те, кто платят через m10, будут зарабатывать 3% кешбэка. Минимальная сумма платежа или ограничение на количество покупок отсутствуют.

Для того , чтобы воспользоваться этой возможностью надо:

Скачать приложение из "Google Play" или "App Store" на телефон;

Зарегистрироваться, просто набрав номер мобильного телефона;

Перевести средства на m10 через банковскую карту или MilliÖN, нажав кнопку

"Пополнить".

Теперь вы также можете делать покупки и получать кешбэк с помощью m10 в Bravo. Достаточно просто подойти к кассе и сканировать QR-код при оплате.

Напомним, что приложение m10 является продуктом компании PashaPay. m10 - первый крупномасштабный электронный кошелек, созданный в Азербайджане для осуществления безналичных операций. С помощью приложения люди максимально упростят свою жизнь, используя минимум наличных денег.

m10 - Решение в нем!