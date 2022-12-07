https://news.day.az/society/1517385.html Взрыв в жилом доме на Абшероне - ВИДЕО - ФОТО
Взрыв в жилом доме на Абшероне - ВИДЕО - ФОТО
Сегодня около 08:00 на горячую линию МЧС поступила информация о взрыве в многоэтажном жилом доме, расположенном в поселке Масазыр Абшеронского района.
Как сообщили Day.Az в МСЧ, на место происшествия были привлечены силы Абшеронской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Установлено, что на балконе двухкомнатной квартиры общей площадью 67м2, расположенной на 3-м этаже жилого дома, по предварительной версии, произошел взрыв в результате утечки бытового газа.
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