Взрыв в жилом доме на Абшероне

Сегодня около 08:00 на горячую линию МЧС поступила информация о взрыве в многоэтажном жилом доме, расположенном в поселке Масазыр Абшеронского района.

Как сообщили Day.Az в МСЧ, на место происшествия были привлечены силы Абшеронской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Установлено, что на балконе двухкомнатной квартиры общей площадью 67м2, расположенной на 3-м этаже жилого дома, по предварительной версии, произошел взрыв в результате утечки бытового газа.