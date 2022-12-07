В Баку введена в эксплуатацию автобусная полоса

Бакинское транспортное агентство ввело в эксплуатацию автобусную полосу по коридору вдоль маршрутной линии 7А (проспект Гянджа - улица Мухаммеда Хади - проспект Гара Гараева - проспект Зии Буньядова - Московский проспект - Бакинский международный автовокзальный комплекс).

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении агентства к водителям индивидуальных транспортных средств и владельцам автомобилей.

Структура объявила, что на территории уже завершены необходимые инфраструктурные работы. С 11 декабря индивидуальным легковым автомобилям запрещается въезжать и передвигаться по специальным полосам вдоль указанного коридора. В отношении водителей других транспортных средств, препятствующих свободному передвижению общественного транспорта по этим полосам, будут применяться штрафные санкции по соответствующему пункту Кодекса об административных правонарушениях.

"Еще раз призываем водителей и владельцев автомобилей с пониманием отнестись к требованию специальных полос, примененных на улицах и проспектах, считающихся основными столичными коридорами общественного транспорта. Целью организации этих полос является оказание качественных услуг по перевозке пассажиров путем обеспечения стабильности в графике движения регулярных маршрутных автобусов и повышения интереса населения к использованию общественного транспорта.

С организацией полос наряду с транспортными средствами общего пользования будет обеспеченно беспрепятственное передвижение по этим полосам оперативных транспортных средств, что окажет положительное воздействие на жизненно важные сферы", - отмечается в обращении.