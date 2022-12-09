https://news.day.az/society/1518066.html В Азербайджане телефоны будут регистрировать по-новому
В Азербайджане телефоны будут регистрировать по-новому
В Азербайджане вводится новое требование в связи с регистрацией мобильных телефонов. Так, во избежание уклонения от регистрации мобильного устройства запрещается изменение или копирование его IMEI-кода.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной к Кодексу об административных правонарушениях статье, которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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