https://news.day.az/society/1518326.html Пожар в жилом доме в Баку
Пожар в жилом доме в Баку
Сегодня утром на "горячую линию 112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в жилом комплексе "Гобу Парк 2" в поселке Мушфигабад Гарадагского района Баку.
Согласно информации, предоставленной в субботу министерством в ответ на запрос Trend, по вызову были немедленно привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и спасательной службы особого риска, передает Day.Az.
При оценке оперативных условий на месте происшествия было установлено, что возгорание возникло в электрощите в десятиэтажном жилом доме. Силами МЧС было эвакуировано 50 человек. Благодаря оперативному вмешательству пожар удалось потушить в кратчайший срок.
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