В Азербайджане задержаны граждане Ирана

В результате совместных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД и Государственной пограничной службы Азербайджана вечером 9 декабря, были задержаны жители города Герми (Иран) Бадали Реза Иса оглу и Гафарзаде Мехти Муртаза оглу.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

При личном досмотре у них было обнаружено 5 кг марихуаны, 360 психотропных таблеток, 60 г кокаина и нож.

По факту ведется расследование.