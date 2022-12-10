https://news.day.az/society/1518350.html В Азербайджане задержаны граждане Ирана
В Азербайджане задержаны граждане Ирана
В результате совместных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД и Государственной пограничной службы Азербайджана вечером 9 декабря, были задержаны жители города Герми (Иран) Бадали Реза Иса оглу и Гафарзаде Мехти Муртаза оглу.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
При личном досмотре у них было обнаружено 5 кг марихуаны, 360 психотропных таблеток, 60 г кокаина и нож.
По факту ведется расследование.
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