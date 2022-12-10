https://news.day.az/society/1518351.html Пожар в автосервисе в Сумгайыте
Пожар в автосервисе в Сумгайыте
В городе Сумгайыте произошел пожар в автосервисе.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.
В цехе общей площадью 42 кв.м сгорели автозапчасти, бытовые отходы и остатки отработанного масла.
Из-за высокой температуры на потолке расплавились пластиковые панели на площади 15 кв.м.
Остальная часть мастерской была защищена от огня.
Пожар потушен.
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