Стало известно число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 468 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 217, вторую дозу получили 35 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 183, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 33 человека.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 925 702, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 393 877, вторую дозу получили 4 874 674 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 392 945, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 264 206 человек.