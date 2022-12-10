https://news.day.az/society/1518462.html В ряде районов Азербайджана отключили газ
В ряде районов Азербайджана отключили газ
В связи с резким похолоданием на территории страны произошел сбой в газоснабжении ряда сел Имишлинского, Губинского, Гусарского, Лерикского, Астаринского районов.
Как сообщили в субботу Day.Az в ПО "Азеригаз", в указанные регионы командированы сотрудники аварийной службы ПО "Азеригаз" SOCAR. Мобилизованы все возможности для обеспечения бесперебойного газоснабжения абонентов в морозы.
Суровые погодные условия мешают интенсивному ведению работ, однако, несмотря на это, предпринимаются все меры для восстановления газоснабжения.
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