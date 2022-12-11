https://news.day.az/society/1518475.html Смертельное ДТП в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ
Смертельное ДТП в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ
В Евлахе столкнулись два автомобиля.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке автодороги Мингячевир-Бахрамтепе у села Хюрюушагы.
В результате ДТП погиб 51-летний водитель Забит Алиев.
В результате аварии еще 4 пассажира госпитализированы с различными травмами.
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