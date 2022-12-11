Смертельное ДТП в Азербайджане
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В Евлахе столкнулись два автомобиля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке автодороги Мингячевир-Бахрамтепе у села Хюрюушагы.

В результате ДТП погиб 51-летний водитель Забит Алиев.

В результате аварии еще 4 пассажира госпитализированы с различными травмами.