https://news.day.az/society/1518477.html Генпрокуратура обратилась к населению - ВИДЕО
Генпрокуратура обратилась к населению - ВИДЕО
В результате случаев умышленного убийства в 2022 году пострадали 79 женщин.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в видеобращении Генеральной прокуратуры Азербайджана в связи со случаями насилия против женщин.
Прокурор пресс-службы Генеральной прокуратуры, юрист первой категории Айнур Эфендиева сказала, что психическое и физическое насилие против женщин остается угрозой для здорового общества: "Самая большая преграда в борьбе с насилием против женщин - это молчание. Если вы столкнулись со случаями насилия против женщин, то немедленно обращайтесь в правоохранительные орган", - говорится в видеообращении.
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