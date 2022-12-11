Генпрокуратура обратилась к населению

В результате случаев умышленного убийства в 2022 году пострадали 79 женщин.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в видеобращении Генеральной прокуратуры Азербайджана в связи со случаями насилия против женщин.

Прокурор пресс-службы Генеральной прокуратуры, юрист первой категории Айнур Эфендиева сказала, что психическое и физическое насилие против женщин остается угрозой для здорового общества: "Самая большая преграда в борьбе с насилием против женщин - это молчание. Если вы столкнулись со случаями насилия против женщин, то немедленно обращайтесь в правоохранительные орган", - говорится в видеообращении.