День памяти Гейдара Алиева в посольстве Азербайджана в Москве

12 декабря исполнится 19 лет со дня смерти создателя современной азербайджанской государственности, общенационального лидера Гейдара Алиева. В посольстве Азербайджана в Москве День памяти отметили уже сегодня.

Как заявил "Вестнику Кавказа" посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, "Гейдар Алиевич Алиев был удивительным человеком, государственником. Он многое сделал не только для Азербайджана, но и для всего Советского Союза. Он руководил советским Азербайджаном, а потом его пригласили на работу в Москву. Он был первым заместителем председателя Совета министров СССР, членом Политбюро, курировал более 30 министерств, строительство Байкало-Амурской магистрали, передает Day.Az.

В то время не было МЧС, поэтому, когда что-то случалось, каждый раз создавали государственные комиссии и всегда председателем этих комиссий назначали Гейдара Алиевича Алиева, зная его огромную работоспособность, справедливость, его доброе отношение к людям. Когда [в 1986 году] пароход "Адмирал Нахимов" затонул в Черном море и было очень много жертв, правительственную комиссию возглавил первый зампред Совета министров СССР Гейдар Алиев, который принял всех членов семей погибших и сделал очень многое для того, чтобы сгладить эту трагедию.

"Когда он вернулся в родной Азербайджан, страна была буквально на грани гражданской войны, на грани развала. Народ обратился к Гейдару Алиеву с просьбой возглавить республику. Он приехал, взял на себя очень тяжелый груз: собрать остатки того, что было в советском Азербайджане. Его огромный авторитет, его имя, которое знали во всем мире, позволили Азербайджану утвердиться как суверенное государство. Поэтому память об этом человеке, который является архитектором сегодняшнего Азербайджана, будет жить вечно. Мы много лет в посольстве отмечаем две даты: 10 мая - день рождения Гейдара Алиевича, а в декабре - день его памяти. Сегодня здесь собралось много дипломатов, представителей диаспоры, молодежи. Особенно это важно для молодежи, которая родилась уже в других условиях, но должна знать о великих людях", - сказал Полад Бюльбюль оглы.

Руководитель отдела гуманитарной политики представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Тамилла Ахмедова представила книгу Эльмиры Ахундовой "Зарифа и Гейдар Алиевы. Любовь длиной в жизнь": "Очень приятно, что презентация проходит именно в стенах посольства, потому что Эльмира ханум провела здесь очень много времени. Будучи журналистом, она входила в пул Гейдара Алиевича Алиева, он возил большую команду прессы, и она была одним из ведущих журналистов, которые сопровождали его в турне, после чего появлялись очень интересные материалы. Эльмира ханум - Народный писатель Азербайджана, публицист, азербайджанский политический деятель, депутат Национального собрания Азербайджанской Республики, обладатель Ордена Славы... Она писала о Гейдаре Алиевиче в свете политических аспектов. Эта книга раскрывает как талант Эльмиры Ахундовой, так и личность Гейдара Алиевича".

"Нам всем хорошо известно, что политик - это человек, который руководствуется прежде всего приоритетами своей страны, который ставит интересы общества выше своих собственных, который живет не страстями и эмоциями, а холодным расчетом и прагматизмом. Тем не менее это прежде всего человек. Ничто человеческое ему не может быть чуждо, иначе, как люди могли бы доверить ему свои судьбы и судьбы своих детей. Искусство любви - это главное, что должно быть доступно каждому политику, тем более главе государства. Если ты не сумел сделать счастливой одну женщину, одну семью, свою собственную, то как можно верить, что ты можешь сделать счастливыми чужие тебе семьи. Гейдару Алиеву, имевшему большое сердце любящего мужчины и огромный ум мудрого политика, был дан великий талант стать заботливым отцом нации и любящим мужем, которого всегда и во всем поддержит любимая жена. А его супруге Зарифе ханум Алиевой был дан божественный талант стать хранительницей очага и верной помощницей человека, решавшего в разные периоды жизни судьбу огромной страны", - заявила Тамилла Ахмедова.

"Все помнят выражение о том, что за каждым мужчиной стоит великая женщина. Возможно, ее величие в том и состоит, чтобы самой не быть заметной, но умело помогать гению развивать все грани его таланта. История любви Гейдара Алиева и Зарифы ханум - ярчайшая иллюстрация этого правила. При этом Зарифа ханум сумела остаться востребованным профессионалом в медицине. Она была блестящим офтальмологом и внесла огромный вклад в развитие этой области в нашей медицине. Она не мыслила себя вне своей благородной профессии. "Врач нужен людям, как солнце", - повторяла она...

Книга Эльмиры Ахундовой - восхищение историей любви и семьи той яркой пары, выходящая накануне столетия как Зарифы ханум, так и Гейдара Алиевича Алиева, раскрывает удивительные секреты долголетия сильного искреннего чувства... Гейдар Алиев на 18 лет пережил свою любимую супругу, но как же нежно он говорил о ней все эти годы, с какой любовью он вспоминал, сохранив верность однажды избранной женщине. Вся семейная жизнь и история любви Гейдара Алиевича и Зарифы ханум, судьба их детей, успехи Азербайджана во время руководства их сына, господина президента Ильхама Гейдаровича Алиева - подтверждение того, что мужчина и политик Гейдар Алиевич Алиев в свое время не ошибся", - сказала Ахмедова.

Депутат Госдумы V созыва, директор Института политических исследований Сергей Марков сказал "Вестнику Кавказа": "Я в предвкушении прочтения книги о любви Гейдара Алиева и его супруги. Видно было по архивным материалам, что это была настоящая большая любовь. Тот факт, что от этой любви родился такой великолепный сын - Ильхам Алиев, - говорит о том, что это была большая, сильная любовь. Мы все с большим интересом ждем, когда сможем открыть и прочитать эту книгу. Как же повезло народу Азербайджана, что у него в самый критический момент нашелся такой лидер. Это один из самых сильных лидеров ХХ века не только для Азербайджана. Он сумел вытащить страну из сложнейшей ситуации, поставить ее на такие рельсы, что сегодня страна добилась великолепных успехов. Азербайджан сейчас почти полностью вернул себе Карабах, а в ближайшее время, думаю, вернет его целиком и восстановит. К родным очагам вернутся сотни тысяч людей. Уверен, Карабах будет процветающим краем. В этом огромная заслуга и главнокомандующего Ильхама Алиева, и его отца - великого Гейдара Алиева".

"Он смог остановить гражданскую войну, направить ресурсы от Контракта века на возрождение Азербайджана, восстановить гражданский мир в стране, утвердить удивительное сочетание традиционных ценностей, уважения к исламским традициям со светскими государственными институтами и открыть Азербайджан всему миру. Вызывает восхищение политическая гениальность Гейдара Алиева. Я встречался с ним в Москве. Уверен, что если бы Гейдар Алиев был в числе главных руководителей Советского Союза в тот критический период, возможно, до сих пор СССР был бы процветал", - заявил Сергей Марков.

Владимир Сергеевич Ухов, помощник Гейдара Алиева, рассказал "Вестнику Кавказа": "Мне уже 91-й год. С Гейдаром Алиевичем мне довелось работать почти пять лет. Это была "кремлевская пятилетка", как он сам ее называл. Тогда мне доводилось ежедневно с ним встречаться, выполняя его поручения. У меня отложились в памяти мужественность и решительность Гейдара Алиевича. Это проявилось во многих серьезных и малых делах. После крушения парохода "Адмирал Нахимов" мне довелось быть вместе с ним почти три недели, поскольку я сам по профессии моряк дальнего плавания. Мне довелось видеть, как он все эти дни пытался помочь тем, кого спасли, обеспечить продуктами питания, обеспечить проживание, потому что тысячи родственников, приехали тогда в небольшой город Новороссийск. Он в те дни сопереживал людям, с каждым беседовал. Сам жил в простой гостинице (с ним были только я как работник его секретариата и его охрана). Ел обычную пищу. За эти дни работы он осунулся, как-то потемнел, но отдал все силы. То кораблекрушение прошло через его сердце и оставило рубец, который остался на всю жизнь".

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил: "Гейдар Алиевич Алиев многое сделал для Советского Союза, для наукоемкой промышленности, для развития важнейших отраслей и направлений советской экономики. Он стал отцом-основателем современного Азербайджана, который с каждым годом набирает мощь в экономике, социальной сфере, международных проектах. Сегодняшний Азербайджан - страна, где хочется жить. Там осуществляются те идеи, те замыслы и программы, которые были заложены Гейдаром Алиевым. Программа борьбы с бедностью была заложена еще Гейдаром Алиевичем. Азербайджан давно стал энергонезависимым государством, страной, которая поставляет энергоносители во многие страны мира. Вернулся Карабах: самый страшный конфликт Южного Кавказа разрешен так, как это закладывалось великим Гейдаром Алиевым. Гейдар Алиевич мог бы в полной мере гордиться своим сыном Ильхамом Гейдаровичем, моим другом, президентом Азербайджана, который продолжает дело своего великого отца, уверенно ведет свою страну и свой народ по пути процветания. Видя сегодняшний Азербайджан, который живет по принципам и заветам Гейдара Алиева, мы отдаем дань памяти этому великому человеку, который заложил основы процветающей страны. Сегодня в мире знают, уважают и любят Азербайджан. Здесь проводятся Международный гуманитарный форум, здесь были проведены первые Европейские игры... Все это реализуются в системе координат руководства Азербайджана, Фонда Гейдара Алиева... Президент Азербайджана Ильхам Алиев является самым надежным партнером России на постсоветском пространстве и не только. Он - достойный продолжатель дела своего великого отца. Сегодня мы все скорбим, но скорбь эта светлая, потому что именно светлые чувства связывают каждого из нас с великой страной, где хорошо знают, понимают и любят Россию".

По словам спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, "День памяти Гейдара Алиевича Алиева - это день, когда вся история современного Азербайджана проходит перед глазами, и ты понимаешь, насколько трудную ношу он на себя взял... После распада СССР Азербайджан был погружен в пучину внутренних гражданских междоусобиц. Мы до конца даже не отдаем себе отчет, насколько это было драматично, насколько сложной была ситуация. Как круто поворачивал Народный фронт, как страна была на грани разрыва, когда возникали мятежи военных. Это всё сегодня кажется чем-то почти мифологическим, но это была жесткая реальность. Перед страной стояла реальная угроза распада, и нужно было обладать помимо мудрости, помимо прозорливости, помимо опыта, невероятной энергетикой, невероятной мощью внутренней уверенности в том, что он сможет это сделать. Он фактически рисковал жизнью. Была каждодневная, ежесекундная опасность. В этом смысле Гейдар Алиевич был миссионером. Он понимал свою миссию, свой долг перед азербайджанским народом.

Я с огромным уважением отношусь к тому, что было сделано после его ухода, к тому, что сделал Ильхам Гейдарович, но то, что сделал Гейдар Алиевич - явление мифологического характера, если угодно. Его уважают его во всем мире: он был человеком блестящего ума, блестящей импровизации, в нем пробудилось героическое начало. Так бывает только с личностями, которые ощущают свою историческую миссию... Когда Владимир Владимирович Путин стал президентом РФ и они встретились с Гейдаром Алиевичем, это было очень важное, драгоценное, дружеское общение, которое потом распространилось, к счастью, на отношения с Ильхамом Гейдаровичем. Для России это очень важно. Я склоняю голову перед памятью Гейдара Алиевича Алиева".