В Баку девочка-подросток погибла, выпав с 6-го этажа

В Наримановском районе Баку в результате несчастного случая погибла 12-летняя девочка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на улице Алияра Алиева, дом 26.

По сообщению, Мирзазаде Фарах Вугар гызы 2010 года рождения, устанавливала декорации к Новому году в квартире, расположенной на 6 этаже жилого дома.

В этот момент она по неосторожности выпала в окно

От полученных травм она скончался на месте происшествия.

По факту проводится расследование сотрудниками правоохранительных органов