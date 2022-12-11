https://news.day.az/society/1518483.html В Баку девочка-подросток погибла, выпав с 6-го этажа
В Баку девочка-подросток погибла, выпав с 6-го этажа
В Наримановском районе Баку в результате несчастного случая погибла 12-летняя девочка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на улице Алияра Алиева, дом 26.
По сообщению, Мирзазаде Фарах Вугар гызы 2010 года рождения, устанавливала декорации к Новому году в квартире, расположенной на 6 этаже жилого дома.
В этот момент она по неосторожности выпала в окно
От полученных травм она скончался на месте происшествия.
По факту проводится расследование сотрудниками правоохранительных органов
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