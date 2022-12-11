https://news.day.az/society/1518492.html В Баку горит компания по производству молочной продукции
В Баку горит компания по производству молочной продукции
В Бинагадинском районе города Баку на территории ООО "Uzun Ömür Süd Məhsulları" сгорели деревянные перекрытия крыши здания общей площадью 80 м2, в котором находится 1 трансформатор, 1 генератор и предметы (стеклянная посуда, пластиковые тары и т.д.) а также часть потолка общей площадью 100 м2.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, другие цеха и склады на территории были защищены от пожара.
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