В Баку горит компания по производству молочной продукции

В Бинагадинском районе города Баку на территории ООО "Uzun Ömür Süd Məhsulları" сгорели деревянные перекрытия крыши здания общей площадью 80 м2, в котором находится 1 трансформатор, 1 генератор и предметы (стеклянная посуда, пластиковые тары и т.д.) а также часть потолка общей площадью 100 м2.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, другие цеха и склады на территории были защищены от пожара.