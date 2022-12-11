Какой будет погода в Баку завтра?

Как сообщает Day.az со ссылкой на национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки.

Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью 4-6° тепла, днем 7-10° тепла, ночью в Баку 4-6° тепла, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление упадет с 768 мм рт.ст. до 764 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

Завтра в районах Азербайджана дождей не ожидается, вероятность осадков есть в некоторых восточных районах. В некоторых местах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-4 ° мороза.