Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева

По случаю годовщины смерти общенационального лидера Гейдара Алиева, имеющего бесценные заслуги перед нашей страной и народом, члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения "Альянс" посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Как сообщаетDay.Az, на могилу общенационального лидера были возложены цветы и почтена его светлая память. Затем участники мероприятия посетили могилу известного офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.