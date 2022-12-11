https://news.day.az/society/1518546.html Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
По случаю годовщины смерти общенационального лидера Гейдара Алиева, имеющего бесценные заслуги перед нашей страной и народом, члены Общественного объединения ветеранов органов специального назначения "Альянс" посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.
Как сообщаетDay.Az, на могилу общенационального лидера были возложены цветы и почтена его светлая память. Затем участники мероприятия посетили могилу известного офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.
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