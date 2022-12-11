В Геранбое произошла авария

- есть погибший и раненые

Стали известны личности погибших и пострадавших в аварии в Геранбое.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей "ВАЗ-21099" и "Geely" погиб житель села Саркар Самухского района Рагимли Парвиз Фархад оглу 1977 года рождения.

Пострадавшие жители Самухского района водитель "ВАЗ 21099" Дуньямалы Мамедов Аляс оглу 1966 года рождения, Рагимли Ильхама Альберт гызы 1984 года рождения, Рагимли Бибиханым Парвиз гызы 2005 года рождения, жители Геранбоя Ильгар Зейналов 1977 года рождения, Гюнель Зейналова 1982 года рождения, Низами Гарибов 2008 года рождения, Айсу Зейналова 2006 года рождения госпитализированы.

Они доставлены из Геранбойской центральной районной больницы в одно из медицинских учреждений Гянджи