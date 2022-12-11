https://news.day.az/society/1518575.html Погиб военнослужащий ГПС
Погиб военнослужащий ГПС
10 декабря в 16: 55 в результате нарушения правил обращения с оружием в Газахской отдельной пограничной дивизии пограничных войск Государственной пограничной службы военнослужащий срочной службы Алиев Мухаммед Магеррам оглу 2003 года рождения скончался от огнестрельного ранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с целью расследования случившегося по указанию начальника Государственной пограничной службы на место происшествия был командирован командир пограничных войск.
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