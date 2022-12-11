В Азербайджане выявили более 60 новых зараженных ковидом

В Азербайджане за последние сутки выявлены 68 случаев заражения коронавирусом, 45 человек вылечились, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 870 случая заражения коронавирусной инфекцией, 814 511 человек вылечились, 9 986 - скончались, число активных больных составляет 373.

За последние сутки в стране проведены 1 475 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 394 585.