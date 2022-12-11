https://news.day.az/society/1518608.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 252 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 78, вторую - 43, три и более - 107, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 24 человека.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 925 954. Первую дозу вакцины получили 5 393 955, вторую - 4 874 717, три и более - 3 393 052, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 230 человек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре