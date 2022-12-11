https://news.day.az/society/1518610.html Тяжелое ДТП в Гаджигабуле - есть погибший - ФОТО
Тяжелое ДТП в Гаджигабуле - есть погибший - ФОТО
На участке магистрали Баку-Газах, проходящем через Гаджигабульский район, произошла авария со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в районе села Пирсаат столкнулись автомобили марки "КамАЗ" и "ВАЗ-21015".
В результате ДТП пассажир "Лады" - житель Гаджигабульского района Абузарли Агабек Дурсун оглу, 1971 года рождения скончался на месте происшествия.
Водитель был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
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