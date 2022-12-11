Тяжелое ДТП в Гаджигабуле

На участке магистрали Баку-Газах, проходящем через Гаджигабульский район, произошла авария со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в районе села Пирсаат столкнулись автомобили марки "КамАЗ" и "ВАЗ-21015".

В результате ДТП пассажир "Лады" - житель Гаджигабульского района Абузарли Агабек Дурсун оглу, 1971 года рождения скончался на месте происшествия.

Водитель был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.