https://news.day.az/society/1518641.html В Баку автомобиль врезался в рекламный щит, есть пострадавшие
В Баку автомобиль врезался в рекламный щит, есть пострадавшие
В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован на проспекте Иншаатчылар.
Водитель автомобиля марки Hyundai потерял управление, в результате чего автомобиль врезался в рекламный щит на обочине дороги.
В результате удара, находившиеся в автомобиле пассажир и водитель получили тяжелые телесные повреждения.
Сотрудники службы скорой медицинской помощи госпитализировали раненых.
На место происшествия были привлечены сотрудники Ясамальского районного управления полиции.
По данному факту назначена автотехническая экспертиза
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