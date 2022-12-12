В Баку автомобиль врезался в рекламный щит, есть пострадавшие

В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован на проспекте Иншаатчылар.

Водитель автомобиля марки Hyundai потерял управление, в результате чего автомобиль врезался в рекламный щит на обочине дороги.

В результате удара, находившиеся в автомобиле пассажир и водитель получили тяжелые телесные повреждения.

Сотрудники службы скорой медицинской помощи госпитализировали раненых.

На место происшествия были привлечены сотрудники Ясамальского районного управления полиции.

По данному факту назначена автотехническая экспертиза