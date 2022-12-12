В Баку автомобиль сбил мужчину

В результате дорожно-транспортного происшествия в Низаминском районе Баку пострадал один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на проспекте Гара Гараева.

Переходившего дорогу Агаева Ровшана Гасан оглу (1961 г.р.) сбил легковой автомобиль. Водитель доставил пострадавшего в Клинический медицинский центр. Его состояние удовлетворительное.

Отметим, Р.Агаев работал прокурором в Управлении международных отношений Генеральной прокуратуры. Он ушел на пенсию в 2020 году.