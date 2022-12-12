На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспекта Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";

3. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Проспект Бабека, в направлении центра;

9. Проспект Микаила Усейнова, напротив площади Флага, в направлении круга Азнефт;

10. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

11. Круг у станции метро "20 Января".