https://news.day.az/society/1518690.html Сотрудник «Азеригаз» скончался от отравления угарным газом
Сотрудник «Азеригаз» скончался от отравления угарным газом
В Геранбойском районе зафиксирован случай отравления угарным газом с летальным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Тапгарагоюнлу Эльшад Сулейманов, работавший трактористом в строительном департаменте ПО "Азеригаз", скончался от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.
По данному факту ведется расследование.
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