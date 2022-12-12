Сотрудник «Азеригаз» скончался от отравления угарным газом

В Геранбойском районе зафиксирован случай отравления угарным газом с летальным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Тапгарагоюнлу Эльшад Сулейманов, работавший трактористом в строительном департаменте ПО "Азеригаз", скончался от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.

По данному факту ведется расследование.