Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 13 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические осадки, днем осадки постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем - 8-10° тепла, ночью в Баку - 5-7° тепла, днем - 8-10° тепла. Атмосферное давление в пределах нормы составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана, начиная с восточных районов, местами ожидаются осадки. В высокогорных районах возможно выпадет снег. Местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-6° тепла, днем - 7-11° тепла, в горах ночью - 4-9° мороза, днем - 0-4 ° мороза.