В Азербайджане в доме торжеств обнаружили тело мужчины
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В одном из домов торжеств в Саатлинском районе обнаружен труп.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело жителя села Сарыджалар Саатлинского района Исаева Исмаила Гёзель оглу (1975 г.р.) было найдено под столом в Доме торжеств "Арзу" после окончания свадьбы.

По факту проводится расследование.