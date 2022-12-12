https://news.day.az/society/1518750.html В Азербайджане в доме торжеств обнаружили тело мужчины
В Азербайджане в доме торжеств обнаружили тело мужчины
В одном из домов торжеств в Саатлинском районе обнаружен труп.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело жителя села Сарыджалар Саатлинского района Исаева Исмаила Гёзель оглу (1975 г.р.) было найдено под столом в Доме торжеств "Арзу" после окончания свадьбы.
По факту проводится расследование.
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