В Азербайджане в доме торжеств обнаружили тело мужчины

В одном из домов торжеств в Саатлинском районе обнаружен труп.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело жителя села Сарыджалар Саатлинского района Исаева Исмаила Гёзель оглу (1975 г.р.) было найдено под столом в Доме торжеств "Арзу" после окончания свадьбы.

По факту проводится расследование.