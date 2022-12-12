https://news.day.az/society/1518751.html В новогодние праздники на ж/д линиях могут быть задействованы дополнительные поезда - Ровшан Рустамов
В новогодние праздники на ж/д линиях могут быть задействованы дополнительные поезда - Ровшан Рустамов
В новогодние праздники в соответствии со спросом населения могут быть задействованы дополнительные поезда.
Об этом сказал журналистам в понедельник председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, будет реализована автоматизация движения поездов, как это было сделано ранее, 8 ноября.
"Поезда некоторых маршрутов могут быть переведены на те маршруты, где пассажиропоток больше", - сказал Рустамов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре