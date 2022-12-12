https://news.day.az/society/1518753.html Массовое отравление в Гахе
Массовое отравление в Гахе
В Гахском районе члены одной семьи получили пищевое отравление.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Ханым Халилова (1958 г.р.), ее сын Мухаммед Халилов (1982 г.р.) и невестка Гюнай Махмудова, а также двое малолетних детей обратились в Гахскую центральную районную больницу.
Они почувствовали себя плохо после того, как выпили чай. По предварительной версии, отравление было вызвано ядовитыми сорными травами, оказавшимися вместе с чабрецом.
По данному факту ведется расследование.
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