Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева

12 декабря - день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова, глава Администрации Президента Самир Нуриев, другие представители государства и правительства, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители дипломатического корпуса, а также общественности, посетив могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, выразили глубокое почтение к памяти великого лидера, основателя современного независимого Азербайджана.

Также была почтена память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Посещение могилы общенационального лидера Гейдара Алиева представителями общественности продолжается.