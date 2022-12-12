Генплан Баку представлен на утверждение

Завершена разработка генерального плана города Баку.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев.

Он отметил, что генеральный план уже представлен на утверждение в соответствующие органы. Ожидается его утверждение в ближайшее время.

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