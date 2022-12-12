https://news.day.az/society/1518820.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 13 человек вылечились.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, 1 человек скончался.
На сегодняшний день в стране выявлено 824 879 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 524 человека вылечились, число активно больных - 368. Скончались 9987 человек.
За последние сутки проведено 682 теста на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 395 267 тестов.
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