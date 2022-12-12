В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 13 человек вылечились.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, 1 человек скончался.

На сегодняшний день в стране выявлено 824 879 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 524 человека вылечились, число активно больных - 368. Скончались 9987 человек.

За последние сутки проведено 682 теста на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 395 267 тестов.