В Азербайджане вынесен приговор журналистам-вымогателям

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу журналистов Санана Абдуллаева и Ильгара Атаева, обвиняемых в вымогательстве с применением угроз.

Как сообщает в понедельник Day.Az, сегодня на процессе под председательством судьи Фаига Махмудова обвиняемым был вынесен приговор.

По приговору суда Абдуллаев и Атаев приговорены к 5,6 годам лишения свободы каждый.

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