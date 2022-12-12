https://news.day.az/society/1518862.html В Азербайджане вынесен приговор журналистам-вымогателям
В Азербайджане вынесен приговор журналистам-вымогателям
В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу журналистов Санана Абдуллаева и Ильгара Атаева, обвиняемых в вымогательстве с применением угроз.
Как сообщает в понедельник Day.Az, сегодня на процессе под председательством судьи Фаига Махмудова обвиняемым был вынесен приговор.
По приговору суда Абдуллаев и Атаев приговорены к 5,6 годам лишения свободы каждый.
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