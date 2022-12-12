https://news.day.az/society/1518870.html В ряде районов Азербайджана возникли перебои с подачей электроэнергии - ВИДЕО
В ряде районов Азербайджана возникли перебои с подачей электроэнергии - ВИДЕО
Из-за снежных и неустойчивых погодных условий в некоторых селах Ярдымлинского, Гахского, Шамахинского, Дашкесанского и Сабирабадского районов возникли перебои с подачей электроэнергии, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
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