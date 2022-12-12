В ряде районов Азербайджана возникли перебои с подачей электроэнергии

Из-за снежных и неустойчивых погодных условий в некоторых селах Ярдымлинского, Гахского, Шамахинского, Дашкесанского и Сабирабадского районов возникли перебои с подачей электроэнергии, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

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